Про це розповів голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району", - написав він.

Місцеві жителі нарахували близько 7 потужних вибухів.

"Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - додає Федоров.

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