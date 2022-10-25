Під Мелітополем вночі прогриміли 7 вибухів
Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів
Про це розповів голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.
"Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району", - написав він.
Місцеві жителі нарахували близько 7 потужних вибухів.
"Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!" - додає Федоров.
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