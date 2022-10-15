Про це він написав у телеграмі.

Федоров зазначає, що за 2,5 тижні на підконтрольну Україні територію росіяни з тисяч тих, хто бажає виїхати з тимчасово окупованих територій, пропустили лише 200 автівок. Він зазначив, що люди від втоми просто вертаються до окупованих домівок.

"Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний "рускій мір", - написав Федоров.

15 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, постраждала військова база.