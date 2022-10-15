У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці 4 тис. людей
Про це він написав у телеграмі.
Федоров зазначає, що за 2,5 тижні на підконтрольну Україні територію росіяни з тисяч тих, хто бажає виїхати з тимчасово окупованих територій, пропустили лише 200 автівок. Він зазначив, що люди від втоми просто вертаються до окупованих домівок.
"Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний "рускій мір", - написав Федоров.
- 15 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, постраждала військова база.
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