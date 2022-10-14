Мелітополь

В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Ввечері 14 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у telegram.
"У Мелітополі знову бавовна. У місті пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо втрати ворога", - написав Федоров.
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