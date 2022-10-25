У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ у будівлі гауляйтера Балицького, є пошкодження
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка. Пошкоджено офіс колаборантів і пропагандистів
Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.
"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому знаходився один зі штабів пропагандистів Кремля, вибухнуло авто", - написав він.
Також Федоров показав фото і відео офісу колаборантів після вибуху.
"Саме так має виглядати теплопостачання в офісі колаборантів і пропагандистів.
Далі буде ще гарячіше!" - зазначив він.
- Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.
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