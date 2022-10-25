Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.

"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому знаходився один зі штабів пропагандистів Кремля, вибухнуло авто", - написав він.

Також Федоров показав фото і відео офісу колаборантів після вибуху.



"Саме так має виглядати теплопостачання в офісі колаборантів і пропагандистів.

Далі буде ще гарячіше!" - зазначив він.

Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb