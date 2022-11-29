На тимчасово окупованій Луганщині росіяни мобілізували понад половину шахтарів, - ЦНС
Окупанти мобілізували понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області, тож на видобутку вугілля стало нікому працювати
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з цим колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно", - сказано в повідомленні.
Разом із тим у ЦНС прогнозують збереження темпів мобілізації і закликають усіх, хто може, залишати окуповані території.
- 21 листопада Луганська ОВА повідомила, що в окупованому Довжанську російські мародери планують закрити дві шахти, а обладнання вивезти до Росії.
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