Про це повідомляє Луганська ВЦА.

"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" і "Харківська", - йдеться в повідомленні.

17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

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