Окупанти вивозять обладнання двох шахт на Луганщині до Красноярського краю РФ
В окупованому Довжанську Луганської області російські мародери планують закрити дві шахти, а обладнання вивезти до Росії
Про це повідомляє Луганська ВЦА.
"До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки. Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до Красноярського краю. Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" і "Харківська", - йдеться в повідомленні.
- 17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.
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