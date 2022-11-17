Окупанти вивезли в напрямку Криму все медобладнання Новокаховської лікарні
Генштаб повідомляє, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області", - пише пресслужба.
Повідомляється, що в ніч на 16 листопада, рашисти примусово вивозили населення з Новокиївки.
Також у Новій Каховці перестала працювати центральна міська лікарня, бо російські загарбники все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезли в напрямку тимчасово окупованого Криму.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- 12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.
- Нагадаємо, журналіст Олег Батурін повідомляв, що окупаційна влада розграбувала коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці
- Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова свідчила, що загарбники грабують приватні помешкання на Херсонщині, вивозять усе, що є: чайники, пральні машинки та телевізори.
- Росіяни передали в "тимчасове управління" своїм фірмам захоплені підприємства у Херсонській області, українські співробітники виробництв свідчать про їхнє розграбування.
- Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині.
- Росіяни взялися вивозити зрадників та їхні родини з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе