Окупанти вивезли в напрямку Криму все медобладнання Новокаховської лікарні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в ніч на 16 листопада, рашисти примусово вивозили населення з Новокиївки.

Також у Новій Каховці перестала працювати центральна міська лікарня, бо російські загарбники все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезли в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, журналіст Олег Батурін повідомляв, що окупаційна влада розграбувала коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова свідчила, що загарбники грабують приватні помешкання на Херсонщині, вивозять усе, що є: чайники, пральні машинки та телевізори.

Росіяни передали в "тимчасове управління" своїм фірмам захоплені підприємства у Херсонській області, українські співробітники виробництв свідчать про їхнє розграбування.

Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині.

Росіяни взялися вивозити зрадників та їхні родини з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.

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