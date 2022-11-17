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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти вивезли в напрямку Криму все медобладнання Новокаховської лікарні

17 листопада, 2022 четвер
19:16
війна з Росією мародер

Генштаб повідомляє, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ

"Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в ніч на 16 листопада, рашисти примусово вивозили населення з Новокиївки.

Також у Новій Каховці перестала працювати центральна міська лікарня, бо російські загарбники все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезли в напрямку тимчасово окупованого Криму.

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди. 
  • 12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.
  • Нагадаємо, журналіст Олег Батурін повідомляв, що окупаційна влада розграбувала коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці
  • Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова свідчила, що загарбники грабують приватні помешкання на Херсонщині, вивозять усе, що є: чайники, пральні машинки та телевізори.
  • Росіяни передали в "тимчасове управління" своїм фірмам захоплені підприємства у Херсонській області, українські співробітники виробництв свідчать про їхнє розграбування.  
  • Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині.
  • Росіяни взялися вивозити зрадників та їхні родини з тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.

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Херсонщина
мародерство
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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