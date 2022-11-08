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Головна війна з Росією Окупанти влаштовують димову завісу та вивозять цехи зі зберігання спиртів із заводу "Таврія", - журналіст Батурін
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Окупанти влаштовують димову завісу та вивозять цехи зі зберігання спиртів із заводу "Таврія", - журналіст Батурін

8 листопада, 2022 вiвторок
10:56
війна з Росією російські окупанти

Журналіст Олег Батурін зазначив, окупанти вивозять з Нової Каховки коньячний завод "Таврія"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти поклали око на коньячний завод "Таврія". Вони підганяють машини, влаштовують димову завісу, щоб місцеві не бачили та вивозять цех, де зберігаються спирти. Власники інших підприємств бояться, що їх очікує такий самий сценарій", - зауважив Батурін.

Журналіст також додав, що у Новій Каховці триває процес мародерства.

"Окупанти грабують будинки місцевих. Росіяни примушують людей погодитися на примусову евакуацію, вирішуючи проблему з розселенням своїх військових", - підкреслив Батурін.

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