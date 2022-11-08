Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти поклали око на коньячний завод "Таврія". Вони підганяють машини, влаштовують димову завісу, щоб місцеві не бачили та вивозять цех, де зберігаються спирти. Власники інших підприємств бояться, що їх очікує такий самий сценарій", - зауважив Батурін.

Журналіст також додав, що у Новій Каховці триває процес мародерства.

"Окупанти грабують будинки місцевих. Росіяни примушують людей погодитися на примусову евакуацію, вирішуючи проблему з розселенням своїх військових", - підкреслив Батурін.

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