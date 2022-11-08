У США підтримали названі Зеленським умови для переговорів з Росією

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ.

"Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів", - зазначив представник МЗС США.

Прайс нагадав, що Президент України особисто говорив про готовність до переговорів на таких принципах.

За його словами, якщо Росія хоче такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

"Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів", - наголосив представник Держдепу.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 7 листопада, назвав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією.

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