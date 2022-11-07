Зеленський назвав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

Зеленський також повідомив про те, що сьогодні він зробив важливе міжнародне звернення - кліматичний саміт у Єгипті.

"Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний очевидно страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу", - прокоментував він.

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Він наголосив, що кожен, хто "серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир".

Також він нагадав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією, які міститять в собі: відновлення територіальної цілісності України, повагу до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться.

Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

У Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.

У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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