У Росії заходилися шукати "домовленості" і запросили парламент України на переговори
У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна
Про це заявила спікер Радфеда Валентина Матвієнко, передають російські ЗМІ.
"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.
- Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
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