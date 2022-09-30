Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО.

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - заявив Зеленський.

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