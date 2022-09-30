Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО.
"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - заявив Зеленський.
- Сьогодні, 30 вересня, Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
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