Час для переговорів з Росією ймовірно настане, але це точно не зараз, - американський дипломат Фрід
Американський дипломат, експерт по Східній Європі та санкційній політиці Деніел Фрід зазначив, що коли настане час для переговорів з Росією, то Сполученим Штатам Америки та Україні потрібно буде дуже ретельно проконсультуватися, однак зараз про них мова не йде, адже з російським диктатором Володимиром Путіним немає про що домовлятися
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
"Час для переговорів з Росією ймовірно настане, але це точно не зараз. Путін несерйозно сприймає переговори. Його умови – це капітуляція України. Коли відповідна пора настане, США та Україні потрібно буде дуже ретельно проконсультуватися. І все ж США не схиляли Україну до переговорів, коли вона була у невигідному становищі, і я не вважаю, що США повинні чи будуть вдаватися до цього", - сказав Деніел Фрід.
- Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
- У Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.
- У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
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