Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Час для переговорів з Росією ймовірно настане, але це точно не зараз. Путін несерйозно сприймає переговори. Його умови – це капітуляція України. Коли відповідна пора настане, США та Україні потрібно буде дуже ретельно проконсультуватися. І все ж США не схиляли Україну до переговорів, коли вона була у невигідному становищі, і я не вважаю, що США повинні чи будуть вдаватися до цього", - сказав Деніел Фрід.

Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

У Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.

У Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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