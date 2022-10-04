У Кремлі заявили, що "чекатимуть на нового президента України", щоб сісти за стіл переговорів
У Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського
Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання РИА Новости
"Ну, а зараз що можна сказати? Тепер чекатимемо або зміни позицій нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу", - сказав він.
- Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- 3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
- 4 жовтня Рада Федерації РФ слідом за держдумою схвалила "приєднання" частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до Росії.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
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