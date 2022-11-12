Росіяни вивозять із Нової Каховки колаборантів з родинами

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що 12 листопада їх з родинами евакуюють з міста в бік Арабатської стрілки.

Окупанти виділили для цієї мети два автобуси. Вивезти планують родини та працівників так званого управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації.

Нова Каховка розташована на лівому березі Дніпра, навпроти звільненого Берислава.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. А 11 листопада українські розвідники повідомили, що в місто зайшли воїни ЗСУ, в центрі Херсона вивісили український прапор.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 листопада, подякував Силам оборони України за наступ на півдні та повернення Херсона

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