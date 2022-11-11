"Україна прийде до всіх своїх людей": Зеленський подякував Силам оборони за наступ на півдні та повернення Херсона
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 листопада, подякував Силам оборони України за наступ на півдні та повернення Херсона
Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.
"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", - прокоментував він.
Також Зеленський зазначив, що хоч місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.
"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", - додав він.
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Володимир Зеленський наголосив, що Україна прийде до всіх своїх людей та подякував Силам оборони за проведення наступальної операції.
"І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні", - сказав він.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні.
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