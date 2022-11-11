Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", - прокоментував він.

Також Зеленський зазначив, що хоч місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", - додав він.

Читайте також: З Україною повертається Європа: посол ЄС Маасікас прокоментував звільнення Херсона

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прийде до всіх своїх людей та подякував Силам оборони за проведення наступальної операції.

"І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні", - сказав він.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні.

11 листопада командир підрозділу розвідників Микола Волохов завив, що причина втечі росіян з правого берега Дніпра у Херсонській області - тиск і щоденна робота, яку робили Збройних сил і спецпідрозділи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb