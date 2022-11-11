Про це він написав у себе в twitter.

Маасікас опублікував світлину з центральної площі Свободи в Херсоні, де люди почали збиратись з символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - прокоментував він.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

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