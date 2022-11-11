Про це в ефірі Еспресо розповів командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов.

"Всі старання і зусилля, які доклали тисячі українських військових. Всі люди на Херсонському напрямку під час боїв загинули не даремно. Причина втечі росіян - саме той тиск і щоденна робота, яку робили ЗСУ і спецпідрозділи. Вони втікають, бо не можуть триматися - ми щоденним тиском їх перемололи. Це не їхній маневр і не блискучий задум", - вважає Волохов.