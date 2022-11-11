ЗСУ перемололи росіян на Херсонщині щоденним тиском, - командир підрозділу розвідників
Причина втечі росіян з правого берега Дніпра у Херсонській області - тиск і щоденна робота, яку робили Збройних сил і спецпідрозділи
Про це в ефірі Еспресо розповів командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов.
"Всі старання і зусилля, які доклали тисячі українських військових. Всі люди на Херсонському напрямку під час боїв загинули не даремно. Причина втечі росіян - саме той тиск і щоденна робота, яку робили ЗСУ і спецпідрозділи. Вони втікають, бо не можуть триматися - ми щоденним тиском їх перемололи. Це не їхній маневр і не блискучий задум", - вважає Волохов.
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