Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Вона підтвердила інформацію Генштабу про те, що загарбники примусово виселяють тих мешканців, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, з їхніх домівок. Навколо "звільнених" приміщень росіяни окопуються, будують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. Також окупанти заселяються в оселі тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію.

"Що саме цікаве – вони вивозять абсолютно все майно: чайники, пральні машинки, телевізори, тобто все, що є. І перевантажують це потім на лівий берег. Навіть якщо у будинку живуть мешканці, а він красивий і гарний, їх просто викидають і вселяються", - зазначила Лугова.

Очільниця Херсонської міської військової адміністрації також додала, що окупанти постійно п'яні. Вечорами вони неадекватно реагують на місцевих і хаотично стріляють.

"Просто невідомо, що у них у головах. Окупанти ж не дивляться – мале чи старе. Якщо ти йдеш вулицею і просто їм не сподобалось, як ти глянув, забирають і кидають на підвал", - сказала Лугова.

1 листопада Генштаб повідомив, що окупанти примусово виселяють мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, щоб заселити в їхній домівки своїх солдатів.

3 листопада стало відомо, що в Херсонській та Запорізькій областях росіяни розпочали примусову евакуацію мирного населення.