Окупанти на Херсонщині заселяються в домівки місцевих жителів і розкрадають майно, навіть чайники
Росіяни на тимчасово окупованій Херсонщині грабують оселі місцевих, які виїхали з окупації, і навіть тих, хто лишився вдома
Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
Вона підтвердила інформацію Генштабу про те, що загарбники примусово виселяють тих мешканців, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, з їхніх домівок. Навколо "звільнених" приміщень росіяни окопуються, будують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. Також окупанти заселяються в оселі тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію.
"Що саме цікаве – вони вивозять абсолютно все майно: чайники, пральні машинки, телевізори, тобто все, що є. І перевантажують це потім на лівий берег. Навіть якщо у будинку живуть мешканці, а він красивий і гарний, їх просто викидають і вселяються", - зазначила Лугова.
Очільниця Херсонської міської військової адміністрації також додала, що окупанти постійно п'яні. Вечорами вони неадекватно реагують на місцевих і хаотично стріляють.
"Просто невідомо, що у них у головах. Окупанти ж не дивляться – мале чи старе. Якщо ти йдеш вулицею і просто їм не сподобалось, як ти глянув, забирають і кидають на підвал", - сказала Лугова.
- 1 листопада Генштаб повідомив, що окупанти примусово виселяють мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, щоб заселити в їхній домівки своїх солдатів.
- 3 листопада стало відомо, що в Херсонській та Запорізькій областях росіяни розпочали примусову евакуацію мирного населення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.62Продаж 39.58
- Актуальне
- Важливе