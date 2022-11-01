Окупанти примусово виселяють мешканців Херсонщини, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів, - Генштаб
Загарбники на Херсонщині виселяють мешканців сіл і містечок, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів та встановити навколо укріплення
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Зазначають, що в населеному пункті Каховка силоміць виселяють людей, які живуть вздвож берега Дніпра. Навколо їхніх домівок планують розмістити інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.
Також, щоб звільнити помешкання, фізично та психологічно тиснуть мешканців населеного пункту Новочорномор'я, що в Скадовському районі. У їхні оселі планують заселити солдатів армії РФ.
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29 жовтня стало відомо, що російські загарбники виганяють з домівок поблизу узбережжя Дніпра жителів Нової Каховки.
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