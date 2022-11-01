Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Зазначають, що в населеному пункті Каховка силоміць виселяють людей, які живуть вздвож берега Дніпра. Навколо їхніх домівок планують розмістити інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

Також, щоб звільнити помешкання, фізично та психологічно тиснуть мешканців населеного пункту Новочорномор'я, що в Скадовському районі. У їхні оселі планують заселити солдатів армії РФ.

29 жовтня стало відомо, що російські загарбники виганяють з домівок поблизу узбережжя Дніпра жителів Нової Каховки.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb