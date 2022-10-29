У Новій Каховці росіяни примусово виселяють місцевих, які живуть поруч з узбережжям Дніпра
Окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро", - йдеться у зведенні.
- Українські військові 29 жовтня завдали ударів по районах зосередження російської техніки та по позиціях російських ППО.
- З початку доби, 29 жовтня, російський агресор продовжує масово тероризувати українців, по території нашої країни РФ завдала 5 ракетних та 7 авіаударів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе