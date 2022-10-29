Українська ППО збила російську ракету та два безпілотники "Орлан-10"

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Так, за добу українська авіація завдала по ворогу 17 ударів. З них 11 - по районах зосередження озброєння та військової техніки. Ще три - по взводних опорних пунктах, а ще три - по позиціях ППО росіян.

Крім того, на одному з напрямків українська протиповітряна оборона збила керовану ракету Х-59. На іншому напрямку знищили два безпілотники "Орлан-10".

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вдарили по чотирьом районам зосередження озброєння та військової техніки окупантів. Уразили також два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та ще шість важливих військових об'єктів російських загарбників.

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