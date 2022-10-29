З початку доби Росія завдала 5 ракетних та 7 авіаударів по території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

Від ворожих ударів постраждали більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

– з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка; на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне;

зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне; на Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Українські військові 29 жовтня завдали ударів по районах зосередження російської техніки та по позиціях російських ППО.

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