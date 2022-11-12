Перед втечею з Херсона росіяни знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український", - заявив президент України Володимир Зеленський.
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