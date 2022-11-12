Передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро, - ОК "Південь"
У нічному звіті оперативного командування "Південь" підтвердилась інформація, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована. Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпра. Але й на правому тривають заходи протидії. Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ. Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру", - пише ОК.
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