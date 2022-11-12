Окупанти оголосили про нову "адміністративну столицю" Херсонської області
Російські терористи були змушені змінити "адміністративну столицю" окупованої частини Херсонської області
Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.
За словами колаборанта Олександра Фоміна, який займає посаду у фейковій адміністрації регіону, новою "столицею" тимчасово окупованої частини Херсонської області стане українське місто Генічеськ.
Росіяни були змушені змінити "адміністративну столицю" після того, як ЗСУ деокупували Херсон.
Де розташований Генічеськ:
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
- Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.
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