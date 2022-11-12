Окупанти оголосили про нову "адміністративну столицю" Херсонської області

Про це повідомляє пропагандистське видання РІА-Новини.

За словами колаборанта Олександра Фоміна, який займає посаду у фейковій адміністрації регіону, новою "столицею" тимчасово окупованої частини Херсонської області стане українське місто Генічеськ.

Росіяни були змушені змінити "адміністративну столицю" після того, як ЗСУ деокупували Херсон.

Де розташований Генічеськ:

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb