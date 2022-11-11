У селі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів

Про це йдеться на Офісу Генерального прокурора України у facebook.

Попередньо слідчі встановили, що це місцеві жителі, які загинули під час окупації. В них виявили сліди переломів кісток черепа, які доставили на судмедекспертизу.

"Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту",

Триває досудове розслідування за фактом порушення військовими РФ законів і звичаїв війни.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb