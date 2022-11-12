Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра. Під Херсоном, на Херсонщині, на берегах. Хтось відстрілюється, хтось намагається пробитися та потрапити на той берег у будь-який спосіб, хтось перевдягається у цивільних, хтось здаватиметься у полон. Їх ще ловити та ловити. Правий берег Дніпра потрібно від них очистити, це займе деякий час", - зауважив Сазонов.

За його словами, керівництво РФ встигло завчасно вивезти багато російських військових з Херсонщини.

"Частину техніки також вивели, частину росіяни втратили за останні два тижні. Але вони й перекидали на Херсонщину особовий склад. Росіяни виводили штурмовиків та заганяли на їхнє місце мобілізованих", - пояснив Сазонов.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону

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