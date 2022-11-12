Не менш 10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що багато російських військових ще залишилось на правому березі Дніпра
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"10 тисяч російських військових залишилось на правому березі Дніпра. Під Херсоном, на Херсонщині, на берегах. Хтось відстрілюється, хтось намагається пробитися та потрапити на той берег у будь-який спосіб, хтось перевдягається у цивільних, хтось здаватиметься у полон. Їх ще ловити та ловити. Правий берег Дніпра потрібно від них очистити, це займе деякий час", - зауважив Сазонов.
За його словами, керівництво РФ встигло завчасно вивезти багато російських військових з Херсонщини.
"Частину техніки також вивели, частину росіяни втратили за останні два тижні. Але вони й перекидали на Херсонщину особовий склад. Росіяни виводили штурмовиків та заганяли на їхнє місце мобілізованих", - пояснив Сазонов.
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