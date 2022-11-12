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Головна війна з Росією Під час втечі з Херсону окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС: супутникові знімки Maxar

Під час втечі з Херсону окупанти підірвали міст на Каховській ГЕС: супутникові знімки Maxar

12 листопада, 2022 субота
10:04
війна з Росією Міст на Каховській ГЕС

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки мосту на Каховській гідроелектростанції, який росіяни підірвали під час втечі з Херсону

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські аналітики констатували, що супутникові знімки підтверджують заяви українських та  російських джерел про те, що окупанти під час втечі з Херсона зруйнували Антонівський, Залізничний, Дар'ївський мости та переправу через дамбу на Каховській ГЕС. 

Це було зроблено у спробі заблокувати наступ українців у напрямку центральної частини Херсонської області.

В ISW додали, що геолокаційні супутникові зображення також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро та, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.

Міст на Каховський ГЕС

Антонівський міст

Залізничний міст

Дар'ївський міст

Усі фото - Maxar

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російська армія
Херсон
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Херсонщина
Нова Каховка
Військові новини
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