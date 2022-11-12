Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики констатували, що супутникові знімки підтверджують заяви українських та російських джерел про те, що окупанти під час втечі з Херсона зруйнували Антонівський, Залізничний, Дар'ївський мости та переправу через дамбу на Каховській ГЕС.

Це було зроблено у спробі заблокувати наступ українців у напрямку центральної частини Херсонської області.

В ISW додали, що геолокаційні супутникові зображення також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро та, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.

Міст на Каховський ГЕС

Антонівський міст

Залізничний міст

Дар'ївський міст

Усі фото - Maxar

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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