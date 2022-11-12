Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 11 листопада українські війська досягли значних територіальних здобутків по всій Херсонській області та найближчими днями продовжать зміцнювати контроль над правим берегом.

Геолокаційні кадри та зображення показують, що українські сили просунулися до міста Херсон вздовж траси Т1501 із заходу та М14 з півночі та взяли під контроль місто Херсон та кілька прилеглих населених пунктів уздовж цих доріг.

Зокрема, Головне управління розвідки підтвердило, що українські війська просунулися до міста Херсон. ЗСУ також взяли під контроль Киселівку та Чорнобаївку, два критично важливих населених пункти на північний захід від Херсона.

Українські війська також просунулися на південь трасою Т1505 з позицій у Снігурівці на північний схід від адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей та звільнили кілька населених пунктів на цій лінії, зокрема Лиманець та Інгулець.

Українські війська увійшли до Берислава за 60 км на схід від Херсона, а кадри в соціальних мережах свідчать про звільнення населених пунктів вздовж траси Р47, яка йде на захід від району Берислава до Херсона. Найближчими днями українські сили продовжуватимуть рухатися головними дорогами у напрямку Дніпра та брати під контроль населені пункти.

"ISW показала всю західну частину Херсонської області як звільнену на основі оцінки того, що росіяни позбавили себе можливості утримувати місцевість на правому березі Дніпра. Українські сили швидко завершать звільнення будь-яких районів, які ще не підконтрольні їм", - дійшли висновку в ISW.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

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