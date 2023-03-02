Про це інформує Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти продовжують реєструвати транспортні засоби та видавати "посвідчення водія" відповідно до законодавства РФ.

Повідомляється, що у лютому цього року загарбники видали понад 13 тисяч посвідчень та близько 10 тисяч номерних знаків російського зразка.

Якщо ж українці відмовляються від перереєстрації, то ворог погрожує забрати авто.

Крім того, на Херсонщині до 1 травня поставили завдання всім власникам транспорту здійснити переоформлення відповідно до законів Росії.

Центр національного спротиву рекомендує ігнорувати співпрацю з російськими військами та користуватися практичними порадами зі здійснення ненасильницького спротиву, вести підривну діяльність проти окупаційних військ та адміністрацій.