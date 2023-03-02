На тимчасово окупованій території Луганщини автовласників змушують перереєстровувати номерні знаки на російські
Російська окупаційна влада на території Луганської області змушує автовласників перереєстровувати номерні знаки на російські
Про це інформує Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти продовжують реєструвати транспортні засоби та видавати "посвідчення водія" відповідно до законодавства РФ.
Повідомляється, що у лютому цього року загарбники видали понад 13 тисяч посвідчень та близько 10 тисяч номерних знаків російського зразка.
Якщо ж українці відмовляються від перереєстрації, то ворог погрожує забрати авто.
Крім того, на Херсонщині до 1 травня поставили завдання всім власникам транспорту здійснити переоформлення відповідно до законів Росії.
Центр національного спротиву рекомендує ігнорувати співпрацю з російськими військами та користуватися практичними порадами зі здійснення ненасильницького спротиву, вести підривну діяльність проти окупаційних військ та адміністрацій.
- Росіяни ввели нові номерні знаки на тимчасово окупованих територіях, а за авто з українськими номерами - виписують штрафи: така ситуація була станом на 11 грудня 2022 року.
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