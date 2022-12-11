На окупованих територіях поліцаї штрафують за авто з українськими номерами, - Центр національного спротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Колаборанти та самі окупанти почали переоформлювати викрадені авто, аби приховати злочин. Надалі ці авто вивозять до РФ для продажу. Щодо місцевих, то окупаційні поліцаї під різним приводом зупиняють власників авто з українськими авто й вигадують штрафи. Натомість авто з новими номерами ігнорують. Таким чином створюється середовище в якому мати українські номери стає невигідно.", - пишуть у Центрі.

4 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області відомо про випадки, коли окупанти роздавали повістки в чергах за водою.

10 грудня стало відомо, що окупаційна влада "ДНР" передала всю комунальну техніку на потребу російській армії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb