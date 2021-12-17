На тлі перших нарахувань "тисячі Зеленського" попит на книги підвищився приблизно у 2,5 рази, - співзасновниця видавництва
В Україні стрімко підвищився попит на книги на тлі перших нарахувань 1 тис. грн усім, хто повністю вакцинувався від коронавірусу
Про це головна редакторка і співзасновниця "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка заявила в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".
"Замовлень було дуже багато. Трафік і кількість замовлень збільшилися приблизно у 2,5 рази від очікуваного цього дня. Чули також від видавництва "Наш формат", що у них так само дуже великі обсяги за добу, з якої розпочався цей бум купівлі. І я гадаю, що практично усі видавництва, які мають інтернет-ресурси, відчули суттєвий сплеск продажів онлайн", - сказала Савка.
- З 19 грудня стартує програма "єПідтримка", в рамках якої щеплені отримають по 1 тис. грн від держави. Гроші можна буде витрати у тому числі на книги, повідомила раніше Юлія Свириденко, міністерка економіки.
- Тестувальники програми "єПідтримка" 16 грудня отримали перші виплати за вакцинацію, загальна сума яких склала 500 млн грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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