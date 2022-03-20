На тлі війни в Україні: Німеччина та Катар погодили партнерство в галузі енергетики

Про це повідомляє DW.

Габек зазначив, що це партнерство - крок на шляху здобуття незалежності від Росії на тлі вторгнення в Україну.

Мінекономіки ФРН розповів, що емір "продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося".

За словами Габека, керівники німецьких компаній тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладання контрактів.



Катар - один із найбільших у світі постачальників зрідженого природного газу.



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