На тлі війни в Україні: Німеччина та Катар погодили партнерство в галузі енергетики
Міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Німеччини Роберт Габек та емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані Хабек погодили довгострокове партнерство в галузі енергетики
Про це повідомляє DW.
Габек зазначив, що це партнерство - крок на шляху здобуття незалежності від Росії на тлі вторгнення в Україну.
Мінекономіки ФРН розповів, що емір "продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося".
За словами Габека, керівники німецьких компаній тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладання контрактів.
Катар - один із найбільших у світі постачальників зрідженого природного газу.
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