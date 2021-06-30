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Головна Кримінал На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП: загинули двоє іноземців

На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП: загинули двоє іноземців

30 червня, 2021 середа
16:30
Кримінал На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП

На Рівненщині на трасі “Київ-Чоп” сталася ДТП: двоє іноземців загинули, троє — у лікарні

Про це повідомили в пресцентрі управління поліції в Рівненській області.

"Опівдні сьогодні, 30 червня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду за участі вантажівки та легкового автомобіля поблизу села Ситне Дубенського району", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, допустив занос автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою DAF.

Як зазначається, у салоні легковика перебували п’ятеро іноземців, студенти вищих навчальних закладів України: 25-річний пасажир загинув на місці події, його ровесника, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося — він помер у лікарні. Водія та ще двох пасажирів госпіталізували із травмами різного ступеня.

Кермувальник вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, за частиною 3 статті 286 КК України слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.

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