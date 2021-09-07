На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: є постраждалі, перекрито ділянку дороги

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.



Аварія трапилася близько 16:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне. Житель Львівщини, 52-річний водій вантажівки MAN, рухаючись у правій смузі в напрямку Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та врізався в нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.



Автомобіль ремонтників від удару наїхав на автомобіль МАЗ, який стояв попереду і належить місцевому ТОВ.



Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації.



Крім того, травмувався чоловік, який проводив ремонтні роботи, - він перебуває у травматології.



Ділянку дороги, де сталася ДТП, перекрито для транспорту.





