На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: є постраждалі, перекрито ділянку дороги
У вівторок, 7 вересня, у Рівненській області сталася ДТП із трьома вантажівками, внаслідок якої постраждали двоє людей
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.
Аварія трапилася близько 16:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне. Житель Львівщини, 52-річний водій вантажівки MAN, рухаючись у правій смузі в напрямку Львова, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та врізався в нерухомий автомобіль дорожньої служби Ford Cargo, працівники якої проводили ямковий ремонт.
Автомобіль ремонтників від удару наїхав на автомобіль МАЗ, який стояв попереду і належить місцевому ТОВ.
Унаслідок ДТП водій автомобіля MAN зазнав тяжких травм, його госпіталізували до реанімації.
Крім того, травмувався чоловік, який проводив ремонтні роботи, - він перебуває у травматології.
Ділянку дороги, де сталася ДТП, перекрито для транспорту.
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