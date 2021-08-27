На трасі "Київ-Харків" перекинулась вантажівка з каменем

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Facebook.



"На трасі М-03, неподалік повороту на місто Красноград, перевернулася вантажівка з каменем. Рух у напрямку Харкова повністю заблокований", - написав він.



Голова ОДА просив водіїв утриматися від поїздок цією трасою.



Станом на 7 ранку, рух трасою відновлено.

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