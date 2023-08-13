На трасі поблизу Золотоноши зіштовхнулися три автівки: є загиблі
13 серпня на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" біля села Деньги сталося дорожньо-транспортна пригода за участю 3 легкових автомобілів
Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.
У дописі зазначається, що внаслідок пригоди 3 людини загинуло.
Фото: ДСНС України"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій. Рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції", - йдеться у пості.
Фото: ДСНС України
- У неділю, 6 серпня, у Сумах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла. Один чоловік загинув, ще троє травмовані.
Залиште коментар
Читайте також:
"Реал" після заяви про довіру до Луніна підписав нового воротаря
Літак із Норвегії на шляху до Туреччини випадково залетів у повітряний простір України, – ЗМІ
"Серпневе прокляття" Росії повертається, між Україною й Польщею зростає напруга, у Китаю свої причини для мирних переговорів. Акценти світових ЗМІ 12 серпня
Київ
+26°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе
2023, неділя
13 серпня
15:37
Огляд
"Бавовна" над Кримським мостом, атака дронів на Москву і вибух на стратегічному заводі: де вибухало у ворога впродовж тижня
13:20
Новий тиждень в Україні почнеться із сухої та сонячної погоди: прогноз від синоптика Наталки Діденко
12:46
Ексклюзив
"Нас просили мовчати, а потім стався теракт в Оленівці". Дружина полоненого азовця про розслідування злочину РФ
11:11
Огляд
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів, у Росії вчитимуть "нову" історію, що з лідером "Вагнера" Пригожиним. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
11:02
"Не просто ж так перекривають рух": у Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту
10:43
В Австрії сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями: четверо загиблих, серед них двоє дітей
10:32
Ексклюзив
В Маріуполі постійно проходить ротація представників ФСБ, що призводить до нових хвиль зачисток, - Андрющенко
09:58
Оновлено
Перестрілка між військовими РФ та кадировцями поблизу Маріуполя: є загиблі серед цивільних
09:44
За добу Росія обстріляла 9 областей України: одна людина загинула, 16 поранено. Ситуація в регіонах
2023, субота
12 серпня