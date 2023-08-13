На трасі поблизу Золотоноши зіштовхнулися три автівки

Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

У дописі зазначається, що внаслідок пригоди 3 людини загинуло.

Фото: ДСНС України

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій. Рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції", - йдеться у пості.

Фото: ДСНС України