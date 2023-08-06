У Сумах зіштовхнулася автівка з мотоциклом: 25-річний чоловік загинув

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"За обставин, які наразі з’ясовуються, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мотоцикліст загинув від отриманих травм. Також тілесні ушкодження отримав водій автівки, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка, та 25-річна пасажирка мотоцикла.

"Інспектори огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка", - заявили в поліції.