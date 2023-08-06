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У Сумах зіштовхнулася автівка з мотоциклом: 25-річний чоловік загинув

6 серпня, 2023 неділя
21:52
Суспільство ДТП

У неділю, 6 серпня, у Сумах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла. Один чоловік загинув, ще троє травмовані

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"За обставин, які наразі з’ясовуються, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мотоцикліст загинув від отриманих травм. Також тілесні ушкодження отримав водій автівки, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка, та 25-річна пасажирка мотоцикла.

"Інспектори огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Триває перевірка", - заявили в поліції.

  • Увечері 4 серпня у межах села Барабой на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський зіштовхнулися дві автівки. Унаслідок ДТП водій одного з авто загинув на місці, його пасажирку доставили у лікарню.
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