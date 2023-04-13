На три канадські порти здійснили кібератаки
У середу, 12 квітня, на порти канадських міст Монреаль, Галіфакс та Квебек-сіті здійснили хакерські напади: атаковано їхні вебсайти
Про це пише CBC.
Стверджується, що сайти портів Монреаля та Галіфакса зазнали DDOS-атак, а причина виходу з ладу квебекського порту встановлюється.
"Наші зовнішні веб-сайти наразі недоступні, і це пов’язано з цією постійною атакою на відмову в обслуговуванні, і наш ІТ-відділ зараз працює над розв'язанням цієї проблеми", — сказав речник адміністрації порту Галіфакса Лейн Фаргюсон.
Також посадовці зазначили, що зловмисники не пошкодили внутрішні системи й не завадили нормальній роботі портів, хоча й дещо ускладнили комунікацію з громадськістю.
- Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що Росія здійснила кібератаку на низку сайтів українських державних та місцевих органів влади – напад відбито, все працює в штатному режимі.
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