На три канадські порти здійснили кібератаки

Про це пише CBC.

Стверджується, що сайти портів Монреаля та Галіфакса зазнали DDOS-атак, а причина виходу з ладу квебекського порту встановлюється.

"Наші зовнішні веб-сайти наразі недоступні, і це пов’язано з цією постійною атакою на відмову в обслуговуванні, і наш ІТ-відділ зараз працює над розв'язанням цієї проблеми", — сказав речник адміністрації порту Галіфакса Лейн Фаргюсон.

Також посадовці зазначили, що зловмисники не пошкодили внутрішні системи й не завадили нормальній роботі портів, хоча й дещо ускладнили комунікацію з громадськістю.