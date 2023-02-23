Сайти держорганів України зазнали хакерської атаки

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

"Сьогодні, 23 лютого, виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах", - зазначено у дописі.

За даними відомства, над локалізацією наслідків кіберінциденту працювали фахівці Держспецзв'язку, СБУ та Департаменту Кіберполіції.

"Інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій", - сказано в повідомленні.

Також у соцмережах повідомляли, що було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.

Спеціалістам вдалось відновити роботу більшості інформаційних ресурсів і вони працюють в штатному режимі.

"Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі", - додали у Держспецзв’язку.