Після візиту Мелоні Італія зазнала масштабної атаки хакерів з РФ
В середу, 22 лютого, через день після візиту прем'єра в Україну росіяни влаштували серію кібератак проти державних установ Італії
Про це заявив міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише The Guardian.
Він зазначає, що хакери атакували італійські компанії та державні установи, включаючи сайти Міністерства оборони Італії та поліції.
Таяні вважає, що це може бути помстою з боку РФ після того, як прем'єр-міністр Джорджія Мелоні відвідала Україну.
Про атаки, що завдали обмежених збитків через наявність сильних систем кіберзахисту, заявила російська група NoName057. Хакери зазначили, що "Італія русофобна країна" та послались на схвалення урядом шостого пакета військової допомоги для України.
- Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, приїхала до столиці України.
- Також Італія оголосила про шостий пакет військової допомоги Україні, який концентруватиметься на протиповітряній обороні, крім ЗРК SAMP-T, він включатиме системи ППО Skyguard Aspide.
- А комітет італійського парламенту визнав Голодомор геноцидом українського народу.
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