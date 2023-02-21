Комітет італійського парламенту визнав Голодомор геноцидом українського народу
Комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Попереду – голосування відповідної резолюції в парламенті
Про це сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
"Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора проголосував за це важливе рішення. І ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", – зазначив президент України.
Джорджа Мелоні також відзначила важливість розгляду в парламенті Італії рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
- У вівторок, 21 лютого, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула з візитом до України. Під час спільної пресконференції Мелоні оголосила, що Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги, який концентруватиметься на протиповітряній обороні. Крім обіцяних раніше ЗРК SAMP-T, він включатиме системи ППО Skyguard Aspide
- 15 грудня 2022 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу
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