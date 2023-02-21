Комітет італійського парламенту визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це сказав Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з головою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора проголосував за це важливе рішення. І ми очікуємо, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії", – зазначив президент України.

Джорджа Мелоні також відзначила важливість розгляду в парламенті Італії рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.