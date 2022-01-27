На українські позиції на Донбасі намагалися проникнути російські диверсанти-розвідники
Військові опорного пункту ЗСУ виявили, що диверсійно-розвідувальна група окупантів намагалася проникнути на українські позиції на Луганщині
Про це повідомляє пресштаб ООС.
Від початку доби 27 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.
"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника", - йдеться в дописі.
У пресштабі зазначили, що окупанти відмовилися від своїх намірів та відступили на тимчасово окуповану територію.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
- Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Росія розгорнула новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Бєлгородській області поблизу українських кордонів.
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