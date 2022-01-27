На українські позиції на Донбасі намагалися проникнути російські диверсанти-розвідники

Про це повідомляє пресштаб ООС.



Від початку доби 27 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.



"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника", - йдеться в дописі.



У пресштабі зазначили, що окупанти відмовилися від своїх намірів та відступили на тимчасово окуповану територію.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Росія розгорнула новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Бєлгородській області поблизу українських кордонів.