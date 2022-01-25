РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ
Росія розгорнула новий батальйон радіоелектронної боротьби (РЕБ) в Бєлгородській області поблизу українських кордонів
Про це повідомляє РИА-Новости.
"Окремий батальйон радіоелектронної боротьби увійшов до складу Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу. Підрозділи нової військової частини дислоковані в Бєлгородській області", - повідомили в Західному військовому окрузі РФ.
Батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії, створення радіоелектронного захисту та протидії технічним засобам розвідки.
Бєлгородська область Росії в основному межує з Харківською областю.
- Українська розвідка повідомляє, що російські окупанти у ОРДЛО проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів та інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі відсутні підстави вважати, що Росія нападе завтра, але загроза вторгнення є.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.49
Купівля 28.49Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.65
- Актуальне
- Важливе