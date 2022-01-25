РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ

Про це повідомляє РИА-Новости.



"Окремий батальйон радіоелектронної боротьби увійшов до складу Вісленської мотострілецької дивізії Західного військового округу. Підрозділи нової військової частини дислоковані в Бєлгородській області", - повідомили в Західному військовому окрузі РФ.



Батальйон РЕБ призначений для взаємодії з органами військового управління штабу дивізії, створення радіоелектронного захисту та протидії технічним засобам розвідки.



Бєлгородська область Росії в основному межує з Харківською областю.



Українська розвідка повідомляє, що російські окупанти у ОРДЛО проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів та інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі відсутні підстави вважати, що Росія нападе завтра, але загроза вторгнення є.