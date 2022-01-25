Окупанти мінують місцевість у ОРДЛО та проводять навчання артилеристів, - розвідка

Про це повідомляє ГУР Міноборони.



"У з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжуються активні заходи бойової підготовки. ", - йдеться у повідомленні.



Розвідка інформує, що цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках "єдиного дня вогню".



Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва.



Як зазначили у розвідці, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка навчилася ефективно протидіяти зовнішній агресії і настав час переходити до наступу з відстоювання націнтересів.