Окупанти мінують місцевість у ОРДЛО та проводять навчання артилеристів, - розвідка
Російські окупанти у ОРДЛО проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів та інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
"У з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжуються активні заходи бойової підготовки. ", - йдеться у повідомленні.
Розвідка інформує, що цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках "єдиного дня вогню".
Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва.
Як зазначили у розвідці, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка навчилася ефективно протидіяти зовнішній агресії і настав час переходити до наступу з відстоювання націнтересів.
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