Настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів, - Зеленський під час зустрічі з українськими розвідниками

Про це йдеться на сайті ОПУ.



Під час зустрічі зі службовцями Служби зовнішнього розвідки Зеленський заявив, що інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах - надійна запорука для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.



"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії", - сказав він.



Президент відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

Нагадаємо, У США розглядають можливість розміщення кількох тисяч військових у Східній Європі через загрозу РФ.

Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.