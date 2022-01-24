Настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів, - Зеленський під час зустрічі з українськими розвідниками
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка навчилася ефективно протидіяти зовнішній агресії і настав час переходити до наступу з відстоювання націнтересів
Про це йдеться на сайті ОПУ.
Під час зустрічі зі службовцями Служби зовнішнього розвідки Зеленський заявив, що інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах - надійна запорука для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.
"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії", - сказав він.
Президент відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.
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