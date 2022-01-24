ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ
ЄС виділить Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення РФ
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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