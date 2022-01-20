Голова МЗС Кулеба підтвердив, що США виділили Україні додаткові $200 млн військової допомоги

Про це він сказав на брифінгу в МЗС.



За його словами, США готові і надалі збільшувати обороноздатність України.



"Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 мільйонів доларів, який ми вже отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною", - заявив Кулеба.



"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні", – сказав він.



За словами міністра, це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік, і це більше ніж у будь-який рік з 2014-го.



Голова МЗС уточнив, що ці кошти не були заздалегідь передбачені, це швидка оборонна допомога з боку Сполучених Штатів.



"Ці кроки підтверджують, що США дійсно віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і продовжують надавати нам необхідну підтримку", – підсумував міністр.

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