Голова МЗС Кулеба підтвердив, що США виділили Україні додаткові $200 млн військової допомоги
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Адміністрація президента США наприкінці грудня 2021 року схвалила додаткову оборонну підтримку Україні у розмірі $200 млн
Про це він сказав на брифінгу в МЗС.
За його словами, США готові і надалі збільшувати обороноздатність України.
"Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 мільйонів доларів, який ми вже отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною", - заявив Кулеба.
"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні", – сказав він.
За словами міністра, це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік, і це більше ніж у будь-який рік з 2014-го.
Голова МЗС уточнив, що ці кошти не були заздалегідь передбачені, це швидка оборонна допомога з боку Сполучених Штатів.
"Ці кроки підтверджують, що США дійсно віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і продовжують надавати нам необхідну підтримку", – підсумував міністр.
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