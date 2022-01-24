У США розглядають можливість розміщення кількох тисяч військових у Східній Європі через загрозу РФ, - NYT
Президент США Джо Байден розглядає варіант щодо розміщення кількох тисяч військових, а також військових кораблів і літаків у країнах Східної Європи через загрозу нового вторгнення російської Федерації на українські території
Про це йдеться в матеріалі The New York Times.
Зазначається, що у президентській резиденції "Кемп-Девід" високопосадовці Пентагону представили Байдену кілька варіантів розміщення американських військових ближче до кордону РФ.
Вони говорили про контингент чисельністю від 1 тис. до 5 тис. осіб у країнах Східної Європи з можливістю його збільшення в десять разів, якщо ситуація погіршиться. Жоден з варіантів не передбачає розміщення американських військ в Україні.
У виданні наголошують, що рішення щодо цього Байден прийме вже протягом тижня.
Журналісти наголошують, що розгортання військ в Естонії, Латвії та Литві є саме тим сценарієм, якого президент РФ Путін хотів би уникнути.
Також Байден може схвалити відправлення в регіон додаткових літаків.
За інформацією видання, наразі в Польщі розміщено близько 4 тис. американських військовослужбовців та 1 тис. військових інших країн НАТО. Ще близько 4 тис. військовослужбовців НАТО перебувають у країнах Балтії.
У NYT додають, що з кінця грудня 2021 року над Україною регулярно здійснюють польоти американські літаки радіоелектронного прослуховування RC-135 Rivet Joint. Вони дають змогу розвідці США відстежувати переговори російських військових. ВПС також використовують літаки наземного спостереження E-8 JSTARS для відстеження пересувань військ Росії. А на Яворівському полігоні у Львівській області перебувають близько 150 американських військових радників та інструкторів. В Україні також працюють військові радники з десятка країн-союзників, зокрема Великої Британії, Канади, Литви й Польщі.
- Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.
- 23 січня до України прибуло ще 80 тонн військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
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